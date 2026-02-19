Zonguldak'ta Su Kamyonu Kazası: Sürücüye Cezası - Son Dakika
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Su Kamyonu Kazası: Sürücüye Cezası

19.02.2026 13:07
Zonguldak'ta yokuşta geri kayan su kamyonetinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalan Sarp Eymen Darıcı'nın (4) hayatını kaybettiği, annesi ile 1 kişinin de yaralandığı kazada sürücü Ömer Sarkın (21), 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 1 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer Sarkın, 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini anaokulu önündeki yokuşa park edip, okula su bırakmak için indi. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından park halindeki 2 araca çarptı. 3 yaralıdan Sarp Eymen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarp, kurtarılamadı. 2 Aralık'ta sürücü Ömer Sarkın tutuklanırken, firma sahibi İsmail K. serbest bırakıldı. Sürücü ve firma sahibi hakkında Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

2'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Sarkın, tutuksuz firma sahibi İsmail K., Sarp Eymen Darıcı'nın anne ve babası ile avukatlar katıldı. Darıcı ailesi, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi. Söz verilen her 2 sanık da yeni bir savunma yapmadı. Sanık Sarkın'ın avukatları, müvekkillerini kamera kayıtlarına göre araçtan hemen inmediğini, dikkatsiz ve özensiz davranmayıp aracı vitese takıp, el frenini çektiğini, kamera kayıtlarına göre aracın sanık indikten 12 saniye sonra kaymaya başladığını öne sürdü.

TOPU OKULA ATTILAR

Okulun güvenlik görevlisi olsa veya yönetim telefona bakmış olsa kazanın yaşanmayacağını, mevzuata göre takoz bulundurma şartı bulunmadığını ifade eden avukatlar, Sarkın'ın tahliye ve beraatini talep etti. Firma sahibi İsmail K.'nin avukatı ise müvekkilin olayda sadece SRC belgesi olmayan sürücü çalıştırmakla suçlandığını, bunun da ceza yargılaması konusu olamayacağını savundu.

FİRMA SAHİBİNE ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sürücü Ömer Sarkın'a 'Bilinçli taksirle 1 kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına verdi. Firma sahibi İsmail K.'ye de 60 bin 500 lira adli para cezasına hükmeden heyet, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
