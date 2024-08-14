Zonguldak'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Zonguldak\'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yaban domuzu yavrusu meyveyle beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

14.08.2024 21:48
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.

Dereköseler köyü Kadınlar Mahallesi'nde içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya yaban domuzu yavrusu düştüğünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kuyudaki yaban domuzunu ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarıldıktan sonra meyveyle beslenen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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