Zonguldak\'ta su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.
Dereköseler köyü Kadınlar Mahallesi'nde içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya yaban domuzu yavrusu düştüğünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kuyudaki yaban domuzunu ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarıldıktan sonra meyveyle beslenen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.
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