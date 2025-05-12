Zonguldak'ta Suç Örgütü Davasında Cezalar Açıklandı

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında sanık H.C. ve avukatlar salonda hazır bulundu, diğer sanıklar A.K, S.K, Y.A, F.O. ve M.C.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık A.K'nin telefonunda kayıtlı bir video izletildi. Söz verilen sanık, sesin kendisine ait olmadığını savundu, oğlu sanık S.K. ise babasının sesine benzediğini ancak videoda kendisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Son sözlerin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.K'yi "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" ve "yağma" suçlarından toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık M.C.A'ya, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 33 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, sanıklar Y.A. ve H.C'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan ikişer yıl hapsine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık S.K'yi "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından toplam 8 yıl 6 ay, sanık F.O'yu ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde, 3 Mayıs 2023'te yabancı uyruklu öğrenci A.S.K'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, durumu üniversitenin güvenliğine bildirmiş, olay yerinden kaçan A.S.K'nin düşürdüğü silaha polis ekiplerince el konulmuştu.

Ekiplerce aranan A.S.K, bir suç örgütünce kendilerine ait silahı düşürdüğü gerekçesiyle darbedilmiş, görüntüleri çekilen A.S.K'ye şantaj yapılarak ailesinden 500 bin lira istenmişti.

Suç örgütünün elinden kurtulan A.S.K, polise giderek durumu anlatmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmıştı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden A.K. (49), S.K (24) ve M.C.A. (25) tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler F.O, Y.A. ve H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.