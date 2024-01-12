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Zonguldak'ta Tartışma Sonucu İntihar: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tartışma Sonucu İntihar: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, Hüseyin Selam tartıştığı yeğeni Ekrem Selam'ı vurduktan sonra intihar etti. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Selam hayatını kaybederken, Ekrem Selam'ın durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.01.2024 - 12:22,
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Hüseyin Selam (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam'ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta Hüseyin Selam'a ait simit fırınında meydana geldi. Hüseyin Selam ile yeğeni Ekrem Selam arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Selam, yeğenini tabanca ile göğsünden vurdu. Selam ardından bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Selam, yaşamını yitirdi. Göğsüne 2 mermi isabet eden Ekrem Selam'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Zonguldak\'ta Tartışma Sonucu İntihar: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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Ereğli, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tartışma Sonucu İntihar: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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