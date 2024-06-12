Zonguldak'ta veteriner kliniğine gelen hasta kediye sahip çıkıldı

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Zonguldak'ta veteriner kliniğinin kapısına gelen hasta kediye 3 haftalık tedavinin ardından kendini engelli ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlara adayan Arzu Boncuk sahip çıktı. Evinde ve bahçesinde 104 köpek ve 46 kediye bakan Boncuk, son sahiplendiği kediye "Şanslı" adını verdi.

Kent merkezinde özel bir veteriner kliniğinde görev yapan Suat Olucak ile hayvansever Seda Mercan, 22 Nisan içeride sohbet ederken bir kedinin kliniğin kapısına geldiğini gördü.

Aç olabileceğini düşünerek kediyi içeri alarak seven Olucak, verdikleri mamayı yemeyen kedinin kafasının sağa doğru eğik olduğunu fark etmesi üzerine kediyi muayene etti. Sağ kulağında kanamalı tümör olduğu tespit edilen kedi, tedaviye alındı.

Kliniğe gelip içeri girdiği anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsüyle haberlere konu olan kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İyileşmesinin ardından kedinin sahiplenilmesi için hayvansever Seda Mercan tarafından ilan verildi. Engelli, bakıma muhtaç, sokağa bırakılan sahipsiz 104 köpek ile 46 kediye evini ve etrafı duvarla çevrili bahçesini açan 48 yaşındaki Arzu Boncuk, ilanı görerek Mercan'a kediyi sahiplenmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Mercan, kediyi klinik görevlisiyle Boncuk'un yaşadığı Karadeniz Ereğli ilçesindeki bahçeli evine götürdü. Burada diğer sahipsiz hayvanlar gibi sıcak yuvaya kavuşan kediye "Şanslı" ismi verildi.

"Bu durumda olanları asla yolda bırakmam"

Arzu Boncuk, AA muhabirine, veterinerin kapısına gelerek kendi şansını kendi yarattığını düşüncesiyle kedinin adını "Şanslı" koymaya karar verdiğini söyledi.

Kedinin durumunu televizyonda ilk izlediğinde çok üzüldüğünü belirten Boncuk, "Şimdi doğru adreste. Tedavisi çok güzel şekilde yapıldı. O süreci de yakından takip ettim. Kedi için ilan açıldı. Daha güzel olanakları olan, tek hayvanı olan bir yerin olmasını çok isterdim ama olmadı. Bu durumda olanları asla yolda bırakmam. Ne olursa olsun elimi taşın altına koyarım. İnşallah ömrü adı gibi şanslı geçer. Mutlu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Boncuk, daha çok güçten düşmüş, engelli hayvanlara sahip çıktığını, onları evinde ve bahçesinde beslediği, bakımlarını yaptığı anlatarak, eşiyle yaklaşık 15 yıldır sahipsiz hayvanlar için en iyisi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Şanslı"nın yeni yuvasına kısa sürede uyum sağladığını belirten Boncuk, "Şu an diğer engelli kedilerle bir arada çünkü şu anda korunmaya muhtaç durumda. Çıkmak istedikleri anda dışarı çıkarıyorum. Şanslı, kendi şansını yaratan, güzel ve sevimli bir kedimiz. Hayatı boyunca artık bizimle olacak. O da bizi kabul etti, sevdi. Burada sağlıklı, mutlu, keyifli bir hayatı olacak." ifadelerini kullandı.

"Kedi emin ellerde"

Seda Mercan da kedinin kliğine kafası yan bir şekilde kendi geldiğini hatırlatarak, "Tedaviye alınan hayvanların sonraki süreci çok önemli. Yuva konusunda çok zorlanıyoruz. Kedimiz şu an sağlığına kavuştu. Onun için yuva ilanı açtım, sağ olsun Arzu arkadaşımız döndü. Kediye sahip çıkacağını söyleyince gerçekten çok sevindim çünkü inanılmaz bir hayvansever, emektar." şeklinde konuştu.

Kedinin şu an emin ellerde olduğunu dile getiren Mercan, "Yeni yuvasına alışmaya başladı. Sahiplenmek büyük bir emek ve fedakarlık istiyor. Arzu'dan Allah razı olsun çünkü hayvanlara inanılmaz bir özveriyle bakıyor. Kedimizin de çok iyi olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.