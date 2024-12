Zonguldak\'ta Temizlik İşçileri Buldukları Parayı Sahibine Teslim Etti

Güncel

ZONGULDAK'ta pazar yerinde temizlik işçileri Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28), içi para dolu poşet buldu. Poşet sahibinin pazar esnafı Mustafa Toprak (37) olduğu belirlendi. Para, sahibine verilmek üzere Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük'e teslim edildi.

Belediyenin temizlik işçileri Barış Aydın ve Rıza Koçaklı, dün akşam saatlerinde Soğuksu Pazar Yerini süpürürken yerde, para dolu poşet buldu. İşçiler buldukları parayı, temizlik işleri sorumlusu Metin Çapar ve İsmail Çelik'e bildirdi. Çapar, Pazarcılar Odası Başkanı Tunay Küçük ile görüşerek kamera görüntülerinin incelenmesini teklif etti. Bugün izlenen görüntülerde paranın pazarda tezgah açan esnaf Mustafa Toprak'a ait olduğu belirlendi. İşçiler, şehir dışında olan paranın sahibi Toprak ile cep telefonuyla görüntülü görüştü.

'ALIN TERİYLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

Parayı bulan işçilerden Barış Aydın, "Ortada bir alın teri var. Biz de alın teriyle çalıştığımız için her şeyin farkındayız. Kimsenin alın terini yemek istemiyoruz ve bu da bizim için bir şereftir. Sabahın 5'inden akşamın geç saatlerine kadar bu insanlar parayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her zaman için saygı duyarım" dedi.

İşçiler, sahibinin isteği üzerine parayı oda başkanına teslim etti.