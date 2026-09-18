Zonguldak\'ta terör davasında 2 sanık tahliye edildi, 1 sanığın tutukluluğu sürüyor

Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şeklinde kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanan N.Ş, B.N.T. ve T.S.D ile tutuksuz sanık İ.K, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, sanıklar B.N.T. ve T.S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, tutuksuz İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi.

Eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşma ertelendi.

Süreç

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 16 Haziran'da çalışma yürütülmüş, örgütte faaliyet gösterdikleri iddiasıyla N.Ş, T.S.D, İ.K. ve B.N.T. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, T.S.D. ve B.N.T. tutuklanmış, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.