Zonguldak'ta Uçak Gösterisi

ZONGULDAK'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip uçakların gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ilgiyle izlendi. 3 uçak kentin selamlarında tur atarak halkı selamladı.
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kozlu ilçesinde belediye tarafından sahilde ayrılan alana gelen vatandaşlar, gösteri uçuşunu ilgiye izledi. 3 muharip uçak, kentin selamlarında yan yana kol halinde uçuş yaparak halkı selamladı. 10 dakika süren uçuşunun ardından uçaklar, kentten ayrıldı.
Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
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