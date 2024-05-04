Zonguldak'ta Veteriner Kliniğine Gelen Sahipsiz Hasta Kedi Tedavi Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Veteriner Kliniğine Gelen Sahipsiz Hasta Kedi Tedavi Edildi

Zonguldak\'ta Veteriner Kliniğine Gelen Sahipsiz Hasta Kedi Tedavi Edildi

Zonguldak'ta bir veteriner kliniğinin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi, tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede kedinin sağ kulağında kanamalı bir tümör tespit edildi. Kedinin tedavisi kliniğin misafiri olarak devam edecek ve iyileşme süreci 2-3 hafta süreceği öngörülüyor.

04.05.2024 13:23
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Zonguldak'ta veteriner kliniğinin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi, tedaviye alındı.

Kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğinde görev yapan Suat Olucak ile hayvansever Seda Mercan, içeride sohbet ederken bir kedinin kliniğin kapısına geldiğini gördü.

Aç olabileceğini düşünerek kediyi içeri alarak seven Olucak, verdikleri mamayı yemeyen kedinin kafasının sağa doğru eğik olduğunu fark etti.

Kediyi muayene eden Olucak, sağ kulağında kanamalı tümör olduğunu tespit etti.

Tedavi altına alınan kedinin, kliniğe geldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Bizim misafirimiz olmayı seçti"

Kedinin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Fatih Yaman, gazetecilere, kedinin kulağında polip (küçük yapıya sahip tümör) olduğunu söyledi.

Polipin cerrahi yolla uzaklaştırılması gerektiğini aktaran Yaman, "İlk amacımız tedaviye bununla başlamak. Tedavimiz olumlu sonuç verirse başka operasyona gerek kalmadan kedimiz sağlıklı şekilde hayatına devam eder. Tedavisine kliniğimizde devam edilecek. Bizim misafirimiz olmayı seçti. Biz de misafirperverliğimizi ona göstermek istedik. Kendi ayaklarıyla kliniğimize geldi. Şu anda genel durumu iyi. En yakın zamanda sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Kedinin hastalığın etkisiyle beraber kafasında yamukluk olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Bu da bizim karşılaştığımız durumlar. Hayvanın sağ kulağında bir sıkıntı vardır, sağ kulağını yana yatırarak bize sağ kulağında bir sıkıntı olduğunu beden diliyle aktarmaya çalışır. Bu şekilde kliniğimize geldi. Veteriner hekimimiz Suat Olucak'ın bunu fark edip onu muayene ederek teşhisi koydu."

Yaman, kedinin iyileşme döneminin 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Hayvansever Seda Mercan da kediyi kliniğin önünde tesadüfen gördüklerini belirterek, "Acıktığını düşündük, yemek vermek istedik. İçeriye geldi, mamayı yemedi. Kafası yana yatıktı, çok ilginçti. Kulağında bir problem var diye düşündük. Veteriner hekimimiz muayeneden sonra kulağında tümör olduğunu söyledi. Çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Veteriner Kliniğine Gelen Sahipsiz Hasta Kedi Tedavi Edildi - Son Dakika

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