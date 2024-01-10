Zonguldak'ta yüksek kesimlere kar yağdı

ZONGULDAK - Zonguldak- İstanbul karayolu Kandilli mevkisinde, hava sıcaklığının bir dereceye kadar düşmesiyle kar yağışı yaşandı. Soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede ani kar yağışı etkisini gösterirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının aralıklarla yağmurla birlikte etkili olması ve gece saatlerinde daha da artması bekleniyor. Ekipler olumsuzluklara karşı kar küreme araçlarını hazır bekletiyor.

Öte yandan, bölge dron ile havadan da görüntülendi. Sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte bölgede kar yağışının bir süre daha devam edebileceğini belirtti.