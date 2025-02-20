Zonguldak'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri üzerine hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Zonguldak'ın yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.
Kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.
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