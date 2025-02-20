Zonguldak'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

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Zonguldak'ta yüksek kesimlere kar yağışı etkili oldu, karayolları ekipleri temizlik çalışmaları yaptı.

20.02.2025 12:56
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Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Karayolları ekipleri Zonguldak-Ereğli kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri üzerine hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Zonguldak'ın yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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