Zonguldak’taki Maden Faciası 15. Yılında Anıldı

ZONGULDAK'ta, 17 Mayıs 2010'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, facianın 15'inci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, 17 Mayıs 2010'da yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; galeri açma işi yapan taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi, hayatını kaybetti. 17 Mayıs'ta çalışma olmaması nedeniyle ilk mesai günü olan bugün, ölen maden çalışanları için facianın 15'inci yıl dönümünde saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende ölen maden işçileri için dua edildi. Dua eden işçilerden bir kısmı mesaileri için yerin derinliklerine indi, vardiyadan çıkanlar ise evinin yolunu tuttu.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,