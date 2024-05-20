Zonguldak Valiliği, 1183 yaşındaki porsuk ağacını kesen yüklenici firmaya el koydu

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Zonguldak Valiliği, dere ıslah çalışması sırasında 1183 yaşındaki porsuk ağacını kesen yüklenici firmanın makinesine el konularak adli makamlara bildirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde geçmiş yıllarda yaşanan sel afetlerinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünce, 2024 yılı yatırım programında bulunan Zonguldak Acılık Yukarı Havza Tedbirleri işi kapsamında yapılacak olan tersip bendi imalatları için kurum görüşleri alınmaya başlanmış, alanda herhangi bir kültür veya tabiat varlığı olmadığı ilgili kurumlarca belirtilmiş ancak Orman Genel Müdürlüğünden izin aşamasına gelmeden ilgili yüklenici firma tarafından izinsiz şekilde ağaçlar kesilmiştir.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce sahada bulunan iş makinesine el konulmuş, ağaç kesme ve açma suçlarından suç zabtı tanzim edilerek adli makamlara bildirilmiştir. Adli süreç devam etmektedir."

Zonguldak- Ankara kara yolu 6. kilometresi Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde dere ıslahı çalışması yapan yüklenici firma çalışanları, dün bent inşası sırasında bir ağacı kesmiş, bu sırada yoldan geçen mahalle sakini Engin Zaman, porsuk ağacının kesildiğini görünce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vermişti.

Bölgede yapılan incelemede kesilen ağacın 1183 yaşındaki porsuk olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin tutanak tutmuştu.