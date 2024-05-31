Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma\'da ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını tespit etti. Ayrıca, Çaycuma Havalimanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Devrek ilçesinde ise dolmuş durağının yeri değiştirildi.

31.05.2024 16:49
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu.

Kilimli ilçesi Türkali Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çaycuma Havalimanı ve çevresinde de incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu'na, Havalimanı Müdür Vekili Recep Kahya çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Saltukova Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

- Devrek'te dolmuş durağının yeri değiştirildi

Devrek ilçesinde yayaların geçişini engellediği belirlenen ahşap dolmuş durağının yeri değiştirildi.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatıyla, Ağalar Mahallesi Sahil Sokak'ta bulunan ahşap dolmuş durağının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yayaların geçiş hakkını ihlal ettiği belirlenen dolmuş durağı, Devrek Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Ahşap dolmuş durağı, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu bölgesine konuşlandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ve Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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