Öğrencilerden bilinçli tarım seferberliği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uygulama seralarında mevsimlik ürünler yetiştiren lise öğrencileri, edindikleri bilgi ve deneyimleri vatandaşlara ve diğer öğrencilere aktarıyor.

İlçeye bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanında eğitim gören 19 öğrenci, ekimden hasada tüm aşamaları birebir deneyimleyerek tarım yapmayı öğreniyor.

Okula ait toplam 1300 metrekare alana sahip 4 uygulama serasında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ilçedeki bir firmadan temin edilen fidelerin yanı sıra kendi viyollerinde ata tohumları kullanarak mevsimlik ürünler yetiştiriyor.

Yetiştirdikleri marul, brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz, soğan, domates, salatalık, biber ve patlıcanla okulun döner sermayesine katkı sağlayan öğrenciler, mesleği öğrenmenin yanı sıra teorik ve pratik bilgilerini doğru ve bilinçli üretim sürecinin yaygınlaşması için ilçe ve belde sakinlerine öğretiyor.

Okulun seralarını ziyaret eden vatandaşların merak ettiği soruları cevaplayarak sera ve bahçelerinde yapacakları üretimin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayan öğrenciler, aynı zamanda başka okulların öğrencilerine de teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Bu sayede akranlarının küçük yaşlarda bilinçli üretim sürecini öğrenmelerini sağlayan öğrenciler, ilçe ve belde sakinlerinin de doğru yöntemlerle daha verimli ürün almalarına öncülük ediyor.

Okul müdürü Recep Islak, AA muhabirine, yaptıkları üretimle vatandaşlara örnek olmayı, olumlu yönde sinerji yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarımsal üretimin ülke için önemli olduğunu vurgulayan Islak, "Bilgi, ilaçlama ve diğer konularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı okulumuza davet ediyoruz ya da biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Okullarımızdan da bizlere davet oluyor. Bilgilerimizi onlara aktarıyoruz." dedi.

Islak, daha fazla öğrenci ve vatandaşa ulaşmayı, onları da üretime teşvik etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

"Öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri dersleri seralarımızda alın terine dönüştürüyorlar"

Tarım Teknolojileri Alanı öğretmeni Ozan Çamoğlu, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgilerin alın teriyle nasıl ürüne dönüştüğünü seralarda görme imkanı bulduğunu anlattı.

Tohumun ilk aşamasından hasada kadar öğrencilerin kendi elleriyle işin içinde olduğunu vurgulayan Çamoğlu, ürünleri yazlık ve kışlık olarak ürettiklerini aktardı.

Çamoğlu, ilçe ve beldedeki anlaşmalı yerlerin ürünleri aldığını, esnafın da ürünlerden çok memnun kaldığını belirterek, bunun kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Firmalardan yetkililerin gelip öğrencilerin üretim sürecini yakından görme imkanı bulduğunu aktaran Çamoğlu, "Teorik bilgiyi sınıflarda görüyoruz ama bunun havada kalmasını istemiyoruz. Bu çocuklar uygulamada gördüklerini hayata geçirecekler. Fidelere bebek misali yaklaşmaları gerektiğini söylüyorum." dedi.

Çamoğlu, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri doğru ve bilinçli üretim süreci geçirmek isteyen vatandaşlara aktardığına değinerek, "Öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri dersleri seralarımızda alın terine dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın öğrencilerimizden öğrendikleri sayesinde kendi seralarından aldıkları verimi görmek bizler için mutluluk kaynağı oluyor." diye konuştu.

"Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorum"

Tarım Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencisi Dila Üstüntaş, tarımsal üretime değer katmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Okulda sadece mesleğimizi öğrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz, diğer okullardaki öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

30 yıllık esnaf Özcan Arslan, öğrencilerin ürettikleri ürünlerin tazeliğinin müşterilerde memnuniyetle karşılandığını, ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 65'ini okuldan temin ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Bergüzar Bozkurt, okulun belde için büyük şans olduğuna değinerek, "Okulumuza gelerek öğretmen ve öğrencilerimize danışıyoruz. Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorum. Burada öğrendiklerimi kendi seramda yapıyorum, bahçelerim güzel ve verimli oluyor." ifadelerini kullandı.

Nebioğlu Ortaokulu öğrencisi Medine Zehra Kaçar, burada tarım alanında yeni şeyler öğrendiklerini ve kendilerini iyi hissettiklerini dile getirdi.

Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal da okulun vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu, üretim süreçleriyle ilgili doğru bilgileri öğrenme imkanı bulduklarını söyledi.