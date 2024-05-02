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Zoom üzerinden mülakatta kalp krizi geçiren öğrenci, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek lisans mülakatında hayatını kaybetti, gözyaşları arasında toprağa verildi

ANTALYA - Ankara'daki evinde Münih Teknik Üniversitesindeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede fenalaşan ve kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, gözyaşları içinde memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesindeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı. Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ'ye haber vermesinin ardından, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi memleketi olan Antalya'ya getirildi.

Cenaze, öğle namazına müteakip Tekerli Mezarlığı'nda defnedildi. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze törenine, Teoman Mehmet Arslan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan'ın ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı.