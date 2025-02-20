Zor Ulaşım: Fatma Contay'ın Cenazesi Köyüne Taşındı

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İstanbul'da vefat eden Fatma Contay'ın cenazesi, yolu kardan kapalı olan İnebolu ilçesindeki köye güçlükle ulaştırıldı.

Kuzluk köyünden Fatma Contay İstanbul'da vefat etti. Cenazesi sabah İnebolu'ya getirildi.

Kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kuzluk köyüne cenazenin götürülmesi için İnebolu Belediyesine ait cenaze aracına Özel İdareye ait ekskavatör eşlik etti.

Zincir takılan cenaze aracı, iş makinesinin yolu açması sayesinde ilerleyebildi. Zorlu bir mücadeleyle köye ulaştırılan Fatma Contay'ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi.