Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndan Kusursuz Dünya Müzikali - Son Dakika
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Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndan Kusursuz Dünya Müzikali

Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Elif Sude Dobra'nın 'Acayip Teknolojik Masallar' hikayesinden uyarlanan 'Kusursuz Dünya Müzikali'ni sahneleyecek. Başrolleri Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal paylaşacak. Oyun, Kiraz adlı bir çocuğun bilgisayar oyununa kaptırmasıyla başlayan maceralarıyla izleyicileri sanal ve masal dünyası arasında bir yolculuğa çıkaracak.

28.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun "Kusursuz Dünya Müzikali", 30 Mart ve 23 Nisan'da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Bir Hayal Bir Oyun" yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra'nın "Acayip Teknolojik Masallar" hikayesinden sahneye uyarlanan oyunun başrollerini Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal paylaşıyor.

Özlem Saraç Özcan tarafından oyunlaştırılan, Gaye Cankaya'nın yönettiği, her yaştan izleyiciye hitap eden müzikal, kendini bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuk olan Kiraz'ın yaşadıkları üzerinden izleyicileri sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: AA

Pınar Altuğ, 23 Nisan, Çocuk, Dünya, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndan Kusursuz Dünya Müzikali - Son Dakika

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