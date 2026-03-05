Zorlu'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bölgedeki gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıyan bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Nahçıvan Havalimanı binasında maddi hasara yol açan ve iki sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan menfur saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının teselli verici olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıyan bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Türkiye, her koşulda kardeş ve müttefikimiz Azerbaycan'ın yanında durmaya, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."