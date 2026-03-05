Zorlu'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zorlu'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama

05.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürşad Zorlu, Nahçıvan'a yönelik saldırıları kınayarak, uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bölgedeki gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıyan bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Nahçıvan Havalimanı binasında maddi hasara yol açan ve iki sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan menfur saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının teselli verici olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıyan bu tür provokatif eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Türkiye, her koşulda kardeş ve müttefikimiz Azerbaycan'ın yanında durmaya, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Kürşad Zorlu, Diplomasi, Nahçıvan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorlu'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:03:10. #7.13#
SON DAKİKA: Zorlu'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.