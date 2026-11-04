Zorlu için gıyabi cenaze namazı Manisa'da kılındı, Vali Özkan da katıldı - Son Dakika
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Zorlu için gıyabi cenaze namazı Manisa'da kılındı, Vali Özkan da katıldı

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Zorlu için gıyabi cenaze namazı Manisa\'da kılındı, Vali Özkan da katıldı
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İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Vestel City'deki namaza Vestel çalışanları, iş ortakları, Manisalılar ve Vali Vahdettin Özkan katıldı.

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (82) için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılamayan Vestel çalışanları, iş ortakları ve Manisalıların katılımıyla, Manisa Organize Sanayi Bölgesi III. Kısım'da bulunan Vestel City'de gıyabi namazı kılındı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve kent protokolünün de katıldığı gıyabi cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Kaynak: DHA
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