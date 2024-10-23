Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi 25 Ekim'de Açılıyor

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi", 25 Ekim'de Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde açılıyor. Dönemin mutfak kültürü ile Zübeyde Anne'nin mutfağını ve Atatürk'ün çocukluk sofrasını canlandıracak olan sergi, üç ay boyunca haftanın her günü ziyaret edilebilecek.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini emanet ettiği Karşıyaka, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü anısına anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. İki aylık yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanan Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi, Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde (CMSM) ziyaretçileriyle buluşacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamındaki sergi açılışı, 25 Ekim Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Selanik'teki mutfağın örneği yapıldı

Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı sergide, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başını yansıtan mutfak kültürü öğeleri bir araya getirildi. Bu doğrultuda belediye ekipleri tarafından sergi alanına, Atatürk'ün Selanik'te çocukluğunun geçtiği evdeki mutfağın bir benzeri yapıldı. Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'ne ait mutfak eşyaları da alana taşındı. Ayrıca, Mert ve Gül Rüstem'in koleksiyonunda bulunan gümüş kaşık çatal takımı, bakır tencere ve ibrik gibi 19. yüzyıldan kalma objeler sergiye dahil edildi. Bir gazete tasarlanarak, dönemin kadın dergilerinden alınan yemek tarifleri derlendi. 'Aile Sofrası', 'Osmanlı Kadını Mutfakta', 'Sofra Adabı', 'Yemek Odası ve Kiler', 'Yemek Tarifleri' ve 'Mutfak Düzeni' başlıklı 6 konuda yazılı ve görsel anlatımlara yer verildi.

Açılış törenine özel ikramlar

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, Zübeyde Hanım'ın Mutfağı Sergisi'nin açılışına katılacak olan konuklara, Selanik mutfağından çeşitli lezzetler ikram edecek. 25 Ocak'a kadar devam edecek sergi kapsamında konsepte uygun yemek atölyeleri, söyleşi ve tadım etkinliklerinin düzenlenmesi de planlanıyor. Sergi haftanın her günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilirken, grup halinde yapılacak ziyaretler için 0 (232) 3994086 numaralı telefondan randevu alınabilecek.

"Atamızın çocukluk sofrasına konuk olacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Cumhuriyetimizin 101. yılında, Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgahı olan Karşıyakamızda çok güzel ve anlamlı bir sergiyi halkımızla buluşturacağız. Bu sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün sofra kültürü ve adabının temeli olan Selanik'teki pembe boyalı ev çıkış noktamız oldu. Zübeyde Hanım özelinden başlayarak son dönem Osmanlı kadınının mutfağını genel olarak ele aldık. Atamızın çocukluk sofrasına konuk olmak; o yılların yemek kültürünü ziyaretçilerimize anlatmak ve hissettirmek istedik. Aynı zamanda bu çalışma, Zübeyde Hanım'ın mutfağını konu alan ilk sergi oldu. Bu anlamlı günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz serginin büyük bir ilgiyle ziyaret edileceğine inanıyor, herkesi 25 Ekim'deki törenimizde coşku ve heyecanımızı paylaşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.