Zuhal Böcek Tahliye Edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek hakkında yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde 'rüşvet' verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan, 3 Mayıs'ta sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
