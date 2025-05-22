Zülfü Livaneli'nin Hayatı Konulu Belgeselin Galası Yapıldı

(İSTANBUL) - Sanatçı, yazar, müzisyen ve siyasetçi kimliğiyle Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran Zülfü Livaneli'nin hayatını konu alan "Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" adlı belgeselin galası yapıldı. 8 bölümden oluşan 4 saatlik belgesel, sanatçının çocukluğu, gençlik yılları, sanat hayatı ve siyasi geçmişini anlatıyor. Genç Zülfü Livaneli'yi oyuncu Mert Fırat'ın canlandırdığı belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk, "Bir sevgi, onur belgeseli yapmaya çalıştım" dedi.

"Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam" adlı belgeselin galası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) yapıldı. İş insanı Bülent Eczacıbaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan'ın da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleşen galada, Erdem Şimşek ve Ferhat Livaneli, Livaneli şarkılarından oluşan kısa bir dinleti sunuldu.

Mert Fırat, Livaneli'nin gençliğini canlandırdı

Yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği belgesel, Livaneli Vakfı işbirliğiyle, yaklaşık iki yıllık titiz bir hazırlık sürecinin ürünü olarak izleyiciyle buluştu. Mert Fırat'ın Zülfü Livaneli'nin gençliğini canlandırdığı belgesel, 78 yaşındaki sanatçının ailesinden çocukluğuna, gençlik yıllarından sanat hayatı ve siyasi geçmişine kadar uzanan zengin bir içeriğe sahip.

4 saatlik 8 bölümlük özgün anlatı

Toplam 4 saati bulan, 8 bölümden oluşan belgeselin, özel gösterimlere yönelik 60 ve 115 dakikalık iki versiyonu da hazırlandı. Belgesel için yapılan geniş arşiv taraması kapsamında, Livaneli'nin yurtiçi ve yurtdışındaki konserleri, ödül törenleri ve konferanslardaki görüntüleri yeniden izlenerek derlendi.

Galada konuşan Zülfü Livaneli, projede emeği geçen tüm ekibe, izleyicilere ve özellikle hayat arkadaşı Ülker Livaneli'ye teşekkür etti.

Genç Zülfü Livaneli'yi canlandıran oyuncu Mert Fırat da projeye dahil olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, "Bugün genç Zülfü'yü canlandırma fırsatına eriştiysem, bu hem geçmişin 'maalesef'leri hem de 'iyiki'leri sayesinde mümkün oldu" dedi.

Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk ise Livaneli'yle olan uzun yıllara dayanan dostluğuna değinerek, "40 yıl önce Livaneli'yi bir hayranı olarak tanıdım ve daha sonra yakın dost olduk. O günlerde tek bölüm olarak belgeseller yapıyordum. 26 yıl önce o günün televizyon standartlarını bozarak Zülfü abiyi iki bölüm olarak yaptım. Gururla söylüyorum, daha sonra abi, kardeş olduk. O beni kardeşi, ben de onu abi saydım. Bugün de bambaşka duygular içindeyim ve onun musahibi olmaktan gurur duyuyorum. Son yıllarımız bir kardeşlik türküsü olarak geçiyor. O yüzden bir sevgi, onur belgeseli yapmaya çalıştım" diye konuştu.

Belgeselin müziklerini ise Zülfü Livaneli'nin kardeşi Ferhat Livaneli hazırladı. Belgesel, önümüzdeki günlerde farklı platformlarda izleyiciyle buluşacak.