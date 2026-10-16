Zümrüt Canku Arslan mazbatasını alıp Tekirdağ Barosu başkanlığı görevini devraldı

Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Zümrüt Canku Arslan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Arslan, Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanından mazbatasını aldı.

Ardından Tekirdağ Barosu Hizmet Binası'nda düzenlenen devir teslim töreninde, önceki dönem Baro Başkanı Egemen Gürcün'den baro mührünü teslim alan Arslan, görevi devraldı.

Törende konuşan Arslan, kendisine duyulan güven ve destek dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti.

Önceki dönem baro başkanları ve kurullarının emeklerine değinen Arslan, Tekirdağ Barosunun köklü birikiminden aldığı sorumlulukla hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının savunulmasındaki öncü rolünü geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Arslan, mesleki sorunların çözümü ve avukatların haklarının korunması için daha etkili bir baro anlayışıyla çalışacaklarını ifade ederek, yeni dönemde mesleki dayanışmayı ve avukatlık mesleğinin saygınlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.