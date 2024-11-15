Zurabişvili: Rusya'nın ilhak girişimi kınandı - Son Dakika
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Zurabişvili: Rusya'nın ilhak girişimi kınandı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'yı ilhak girişimini eleştirdi.

15.11.2024 23:17
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'yı, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini ilhak etme girişiminde bulunmakla suçladı.

Zurabişvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilen eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili bu iki bölgenin Rusya'nın işgali altında bulunduğunu belirterek, Rusya'nın birkaç gün önce Gürcistan hükümetini bu bölgelerin işgal hatlarını bir sınır olarak tanımaya çağırdığını kaydetti.

Rusya'nın bu çağrısını ülkesinin bölgelerine yönelik "hızlandırılmış" ilhak girişimi olarak nitelendiren Zurabişvili, Moskova'nın teklifini kınadığını ifade etti.

Zurabişvili ayrıca, Abhazya'nın Sokhumi kentindeki sözde parlamento binasının sözde muhalefet ve destekçileri tarafından basılmasını da değerlendirdi.

Eyleme katılanların, Rusya ile Abhazya bölgesi arasında bir "yatırım anlaşmasının" öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı çıktığını kaydeden Zurabişvili şu ifadeleri kullandı:

"İşgal altındaki Abhazya'da olup bitenler aynı zamanda 'Rus yasasını' onaylama çabasıdır ama sivil toplum buna karşı çıktı. Onlarla (göstericiler) dayanışmamı ifade etmek istiyorum."

Zurabişvili, Gürcistan hükümetinin Rusya'ya karşı etkisiz bir politika yürüttüğünü savundu.

Abhazya bölgesindeki gelişmeler

Abhazya bölgesindeki bazı Telegram kanalları ve orada faaliyet gösteren yerel basın kurumlarına göre, Sokhumi kentindeki sözde parlamento binasının önünde bugün toplanan sözde muhalefet ve destekçileri, Rusya ile bölge arasında bir "yatırım anlaşmasının" onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmesine karşı çıkmıştı.

Rus tüzel kişilerce Abhazya topraklarında yatırım projelerinin uygulanması maddelerini içeren yasa taslağının onaylanmasına karşı çıkan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen binanın kontrolünü ele geçirmişti.

Telegram hesaplarından paylaşılan görüntülerde, yüzlerce göstericinin binaya girdikten sonra sözde Devlet Başkanın Ofisi'ni de ele geçirdiği kaydedilmişti.

Sözde parlamentoda, Rusya ile Abhazya bölgesi arasındaki "yatırım anlaşması" taslağının onaylanma süreci ertelendi.

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın ise "bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması" yönünde yasa taslağının sözde parlamentodan geri çekmesine karar verdiği iddia edilmişti.

Göstericiler ayrıca, Bjania'nın görevinden istifa etmesini de talep ediyor.

Öte yandan olaylarda 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Osetya, Gürcistan, Güvenlik, Politika, Abhazya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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