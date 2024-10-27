Zurabişvili: Seçimleri Tanımıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zurabişvili: Seçimleri Tanımıyorum

Geniş Video İzle

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, genel seçimlerin Rusya müdahalesi nedeniyle tanınmadığını belirtti.

27.10.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Seçimleri tanımıyorum"

TİFLİS - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan genel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir" dedi.

Gürcistan'da dün düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 53,9 oranında oyla kazanmasının ardından tepkiler devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Öncelikle Gürcistan'ın Avrupa geleceğine oy veren tüm seçmenlere büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Siz çok fazlaydınız, bu seçimleri kazandınız ve kimsenin Avrupa geleceğimizi elimizden almaya hakkı yoktur. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi. Teknoloji, hileyi gizlemek için kullanıldı. Bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Rusya tarzı seçimler yapıldı. Birçok şey araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

Halkı başkent Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde düzenlenecek mitinge davet eden Zurabişvili, "Sizleri yarın akşam saat 19.00'da Rustaveli Caddesi'ne davet etmek istiyoruz. Dünyanın önünde bu seçimleri tanımadığımızı birlikte ilan edelim. Demokratik seçimlerin yapılması hakkından vazgeçmeyeceğiz. Bu sembolik bir yürüyüş olacak, hepimiz birlikte" dedi.

Gürcistan'da dün ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonunun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazandı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya dört muhalefet partisi daha girdi. Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlerin "sahteleştirildiğini" ve parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı.

Zurabişvili: Seçimleri Tanımıyorum
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gürcistan, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zurabişvili: Seçimleri Tanımıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: Zurabişvili: Seçimleri Tanımıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.