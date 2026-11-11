ZXMOTO, temmuzda 10 bin olan toplam üretimini kasımda 100.000 adede çıkardı

ZXMOTO, temmuzda 10 bin olan toplam üretimini kasımda 100.000 adede çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO'nun toplam üretimi, ilk seri üretim motosikletini Mart 2025'te banttan indirmesinin ardından kasımda 100.000 adede ulaştı. Şirket, temmuzda 10.000 adet olan toplam üretimini kasımda 100.000 adede çıkardı.
CHONGQİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çinli motosiklet üreticisi ZXMOTO, ilk seri üretim motosikletini Mart 2025'te banttan indirmesinden bu yana kapasitesini artırdı. Şirketin toplam üretimi Temmuz 2025'te 10.000 adede, bu yılın kasım ayında ise 100.000 adede ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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