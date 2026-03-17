Bu da QR kod dolandırıcılığı! Telefonunuzu ele geçirip hesaplarınızı boşaltıyorlar
Bu da QR kod dolandırıcılığı! Telefonunuzu ele geçirip hesaplarınızı boşaltıyorlar

17.03.2026 08:33
Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen QR kodlar, dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Sahte karekodlarla telefonlara sızan zararlı yazılımlar, kullanıcıların tüm verilerini ele geçirip banka hesaplarına erişim sağlıyor.

Restoranlardan alışveriş noktalarına, ödeme işlemlerinden ATM’lere kadar pek çok alanda kullanılan QR kodlar, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Kolaylık sağlayan bu sistem, kötü niyetli kişiler tarafından sahte kodlar aracılığıyla bir siber saldırı aracına dönüştürülüyor.

SAHTE KAREKODLA TELEFONA SIZIYORLAR

Dolandırıcılar, reklam ya da ödeme sistemi gibi görünen QR kodlar hazırlayarak kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bilişim uzmanı Emre Çelikkol, okutulan kodların çoğu zaman gerçek bir bankacılık sistemiyle bağlantılı olmadığını belirterek, bu yöntemle telefona zararlı yazılım yüklendiğini ifade ediyor. Çelikkol, “Kullanıcı QR kodu okuttuğunda, aslında bir ödeme sistemine değil, doğrudan telefona entegre edilen zararlı bir yazılıma yönlendiriliyor” diyor.

TÜM KİŞİSEL VERİLER TEHLİKE ALTINDA

Yüklenen zararlı yazılımlar, cihazın neredeyse tüm kontrolünü ele geçiriyor. Uzmanlara göre bu yazılımlar; galeri, mesajlar, WhatsApp kayıtları, arama geçmişi ve hatta cihazın teknik verilerine kadar geniş bir erişim sağlıyor. Elde edilen bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılırken, kullanıcıların banka hesapları da ciddi risk altına giriyor.

UZMANLARDAN NET UYARI: MECBUR KALMADIKÇA KULLANMAYIN

Uzmanlar, özellikle açık alanlarda karşılaşılan ve kaynağı belirsiz QR kodlardan uzak durulmasını öneriyor. Bankacılık işlemlerinde ise QR yerine doğrudan kart kullanımının daha güvenli olduğu vurgulanıyor.

TUZAĞA DÜŞENLER NE YAPMALI?

NTV'den Çağrı Ulu'ya konuşan Emre Çelikkol, böyle bir durumla karşılaşan kullanıcıların vakit kaybetmeden önlem alması gerektiğini belirtiyor. İlk adım olarak telefondaki kayıtlı parolaların silinmesi, cihazın uçak moduna alınması ve hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini ifade eden Çelikkol, ardından antivirüs programı kurulmasını ve cihazın tamamen sıfırlanarak yeni bir e-posta adresiyle yeniden kurulmasını öneriyor.

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:23
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
09:03
09:00
08:45
07:53
07:19
