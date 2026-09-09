Elazığ Karakoçan'da yaşlı çiftin ölümü cinayet çıktı, silahla vuruldukları belirlendi - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan'da yaşlı çiftin ölümü cinayet çıktı, silahla vuruldukları belirlendi

Elazığ Karakoçan\'da yaşlı çiftin ölümü cinayet çıktı, silahla vuruldukları belirlendi
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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde çıkan yangında hayatını kaybeden Ağa Üykü ve Hayriye Üykü çiftinin, otopsi sonucu silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, evdeki altın ve değerli eşyaların kayıp olduğunu belirleyerek cinayet zanlılarının yakalanması için soruşturma başlattı.

Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde önceki gün bir evde yangın çıktı. Yangının ardından ekipler tarafından evde yapılan çalışmada, evde yaşayan Ağa Üykü ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlk incelemelerde çiftin yangın sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Ancak Fırat Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen otopsinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Otopsi sonucunda yaşlı çiftin silahla vurulduğu tespit edildi. Çiftin bedenlerinde kurşun izlerine rastlanırken, evde bulunan bazı altın ve değerli eşyaların da kayıp olduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından evi ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Gündem Elazığ Karakoçan'da yaşlı çiftin ölümü cinayet çıktı, silahla vuruldukları belirlendi - Son Dakika

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