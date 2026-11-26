Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla caddeler, sokaklar, parklar ve umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 197 şahsın GBT ve UYAP sorgusu yapılırken, 52 araç sorgulandı ve 6 umuma açık işletme denetlendi.

Uygulamalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs ve çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs yakalandı. Ayrıca şase numarası kazıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirilerek şüphelisi yakalanırken, 7 araç sürücüsüne toplam 84 bin 854 TL idari para cezası uygulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun