Hatay\'da hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan yağma hükümlüsü tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon ve çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. isimli şahıs emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ilgili cezaevine teslim edildi. Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun