Hatay Emniyeti alkollü işletmelerde 488 kişiyi sorguladı, 1 kişiyi gözaltına aldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde umuma açık alkollü işletmelere yönelik geniş kapsamlı asayiş ve güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Belirtilen tarih ve saat aralığında Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında çok sayıda işletme titizlikle kontrol edildi.

?İYapılan denetimler kapsamında toplam 56 işletme denetlenirken, 488 şahsın GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen sorgulamalar ve kontroller sırasında dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, ayrıca bakaya olduğu tespit edilen 1 şahsa da gerekli tebligatlar yapıldı.

?Ekiplerin işletmelere yönelik yaptığı yasal kontrollerde ise çeşitli eksiklikler tespit edildi. 3 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlenirken; sigortasız işçi çalıştıran 1 işletmeye, mesul müdürlük belgesi bulunmayan 3 işletmeye ve canlı müzik belgesi olmayan 2 işletmeye yönelik idari işlem uygulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun