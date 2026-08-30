İskenderun’da 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
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İskenderun’da 30 Ağustos coşkusu

İskenderun’da 30 Ağustos coşkusu
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İskenderun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Anıt Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Anıt Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSKENDERUN - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla İskenderun’da resmi tören düzenlendi.

Anıt Meydanı’ndaki program, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Törene İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Bld. Başkanı Mehmet Dönmez, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasının simgesi olan 30 Ağustos’un taşıdığı tarihi önem vurgulandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler rahmet, gaziler ise minnet ve saygıyla anıldı.

İskenderun’daki tören, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu

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