Eğitim ve Rehabilitasyon Üzerine Görüşme

Gerçekleştirilen ziyarette merkezde yürütülen eğitim, sosyal gelişim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırmaya yönelik yürütülen projeler değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, nazik ziyaretlerinden ve yeni hizmet merkezine yönelik iyi dileklerinden dolayı Başkomiser Mehmet Dağ’a, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mutlu Yaşar Saraç’a ve Ataköy Mahalle Muhtarı Hasan Öz’e teşekkür ederek, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.