01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

01.04.2022 06:42
01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

01 Nisan 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 01 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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