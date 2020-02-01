01 Şubat 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

02:30 Çukur

04:45 Zemheri

05:35 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Öyle Olsun

14:45 Zemheri

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk