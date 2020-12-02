Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Süper Lig
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig Kısa Özet
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:15 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 beIN Teknik
09:00 Gamer
10:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Süper Lig
13:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Gamer
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 beIN Teknik
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Shakhtar - Real Madrid
20:45 Başakşehir - Leipzig
21:00 beIN Manşet
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:55 Shakhtar - Real Madrid
21:55 Başakşehir - Leipzig
22:50 A. Madrid - Bayern
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika