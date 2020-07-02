02 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
02 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
01:30 Yüksek Sosyete
02:30 Abluka
03:30 Dolunay
04:30 Güzel Köylü
05:00 Yüksek Sosyete
05:20 Güzel Köylü
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Eyvah Eyvah 2
23:15 İşler Güçler
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika 08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor 07:42 Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor 07:25 Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik