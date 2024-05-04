Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1'i çocuk 2 kişi sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla suda çıkarılan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şırnak'ta gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçede sel meydana geldi.
Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 1'i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. 2 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, o anları vatandaşın cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.
Öte yandan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.
Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.
Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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