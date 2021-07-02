02 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı

02 Temmuz 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Kazara Aşk 02:35 Ada Masalı 04:30 Yüksek Sosyete 05:30 Geniş Aile 07:00 Menajerimi Ara 09:30 Yüksek Sosyete 10:30 Kaçak Gelinler 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:20 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

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