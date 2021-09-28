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022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak! - Son Dakika

022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak!

28.09.2021 21:01
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2022'de uzayda e gökyüzünde neler olacak sizler için listeledik.

2022'de uzayda e gökyüzünde neler olacak sizler için listeledik. İşte 2022 uzay olayları takvimi...

Ocak

2 Ocak- Ay Günberisi

4 Ocak Ay ve Merkür buluşması, Dünya günberisi

16 Ocak- Merkür Günberisi

18 Ocak- Uranüs Retro bitimi

29 Ocak- Ay ve Mars buluşması

Şubat

3 Şubat-Ay ve Jüpiter buluşması

9-Şubat Venüs'ün en parlak hali

13 Şubat-Venüs ve Mars buluşması

Mart

2 Mart- Yeni Ay

3 Mart -Mars ve Plüton kavuşması

21 Mart- Mart ekinoksu

30 Mart- Ay günberisi

Nisan

5 Nisan- Satürn ve Mars kavuşumu

12 Nisan-Jüpiter ve Mars kavuşumu

14 Nisan-Merkür günberisi

28 Nisan Ay günberisi

30 Nisan-Kısmi Güneş tutulması, Jüpiter ve Venüs kavuşumu

Mayıs

6 Mayıs- ?-Aquariid meteor yağmuru

8 Mayıs- ?-Lirid meteor yağmuru

24 Mayıs- Mars ve Ay kavuşumu

26 Mayıs Ay ve Venüs kavuşumu

29 Mayıs- Ay günberisi, Jüpiter ve Mars kavuşumu

Haziran

5 Haziran- Satürn Retrosu

10 Haziran- Gündüz Arietid meteor yağmuru

18 Haziran- Ay ve Satürn kavuşumu

21 Haziran Haziran gündoğumu, Mars günberisi,

27 Haziran- Haziran Bootid meteor yağmuru

28 Haziran-  Ay günberisi,  Neptün retrosu sona eriyor.

Temmuz

4 Temmuz- Dünya'da günötesi

11 Temmuz- Merkür günötesi

19 Temmuz- Jüpiter ve Ay kavuşumu

21 Temmuz- Mars ve Ay kavuşumu

28 Temmuz- Jüpiter retrosu bitiyor

30 Temmuz- Güney ?-Aquariid meteor yağmuru  , ?-Oğlak burcu meteor yağmuru

Ağustos

1 Ağustos Mars ve Uranus kavuşumu

12 Ağustos Ay ve Satürn kavuşumu

13 Ağustos- Perseid meteor yağmuru

18 Ağustos- ?-Cygnid meteor yağmuru

19 Ağustos Ay ve Mars kavuşması

24 Ağustos- Uranus retrosu giriyor

29 Ağustos- Ay günberisi

Eylül

1 Eylül- Aurigid meteor yağmuru

5 Eylül- Venüs günberisi

9 Eylül Eylül ?-Perseid meteor yağmuru

17 Eylül- Ay ve Mars kavuşumu

23 Eylül- Eylül ekinoksu

27 Eylül- Gündüz Sextantid meteor yağmuru

28 Eylül – Ay günberisi

Ekim

5 Ekim - Ay ve Satürn kavuşumu

6 Ekim- Merkür günberisi

8 Ekim- Ekim Camelopardalid meteor yağmuru

9- Ekim Ejderha göktaşı yağmuru

10 Ekim Güney Taurid meteor yağmuru

11 Ekim  ?-Aurigid meteor yağmuru

18 Ekim ?-Geminid meteor yağmuru

21 Ekim- Orionid meteor yağmuru

23 Ekim Satürn retrosu sona eriyor

27 Ekim- Ay günberisi

30 Ekim- Mars retrosu bitiyor

Kasım

8 Kasım-Tam Ay tutulması

11 Kasım-Mars ve Ay kavuşması

12 Kasım- Kuzey Taurid meteor yağmuru

18 Kasım-Leonid Meteor yağmuru

24 Kasım-Jüpiter Retro hareketinin bitmesi

Aralık

2 Aralık - Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacak, Meteor yağmuru

4 Aralık - Neptün retrosu son buluyor

5 Aralık -Uranüs'ün Ay Tutulması

8 Aralık - Ay ve Mars'ın buluşması

22 Aralık- Aralık Gündönümü

23- Ay Günberisi

26 Aralık- Venüs'te Gündönümü, Ay ve Venüs'ün kavuşumu

29 Aralık- Ay ve Satürn kavuşumu

SAS, NET SIFIR KARBON EMİSYONUNU HEDEFLİYOR

ÖNÜMÜZDEKİ KIRK YILIN UZAY STRATEJİLERİ HAZIR

022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak!

Meteor, Eylül, Mars, Ekim, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji 022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak! - Son Dakika


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