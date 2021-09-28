022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak! - Son Dakika

2022'de uzayda e gökyüzünde neler olacak sizler için listeledik. İşte 2022 uzay olayları takvimi...
Ocak
2 Ocak- Ay Günberisi
4 Ocak Ay ve Merkür buluşması, Dünya günberisi
16 Ocak- Merkür Günberisi
18 Ocak- Uranüs Retro bitimi
29 Ocak- Ay ve Mars buluşması
Şubat
3 Şubat-Ay ve Jüpiter buluşması
9-Şubat Venüs'ün en parlak hali
13 Şubat-Venüs ve Mars buluşması
Mart
2 Mart- Yeni Ay
3 Mart -Mars ve Plüton kavuşması
21 Mart- Mart ekinoksu
30 Mart- Ay günberisi
Nisan
5 Nisan- Satürn ve Mars kavuşumu
12 Nisan-Jüpiter ve Mars kavuşumu
14 Nisan-Merkür günberisi
28 Nisan Ay günberisi
30 Nisan-Kısmi Güneş tutulması, Jüpiter ve Venüs kavuşumu
Mayıs
6 Mayıs- ?-Aquariid meteor yağmuru
8 Mayıs- ?-Lirid meteor yağmuru
24 Mayıs- Mars ve Ay kavuşumu
26 Mayıs Ay ve Venüs kavuşumu
29 Mayıs- Ay günberisi, Jüpiter ve Mars kavuşumu
Haziran
5 Haziran- Satürn Retrosu
10 Haziran- Gündüz Arietid meteor yağmuru
18 Haziran- Ay ve Satürn kavuşumu
21 Haziran Haziran gündoğumu, Mars günberisi,
27 Haziran- Haziran Bootid meteor yağmuru
28 Haziran- Ay günberisi, Neptün retrosu sona eriyor.
Temmuz
4 Temmuz- Dünya'da günötesi
11 Temmuz- Merkür günötesi
19 Temmuz- Jüpiter ve Ay kavuşumu
21 Temmuz- Mars ve Ay kavuşumu
28 Temmuz- Jüpiter retrosu bitiyor
30 Temmuz- Güney ?-Aquariid meteor yağmuru , ?-Oğlak burcu meteor yağmuru
Ağustos
1 Ağustos Mars ve Uranus kavuşumu
12 Ağustos Ay ve Satürn kavuşumu
13 Ağustos- Perseid meteor yağmuru
18 Ağustos- ?-Cygnid meteor yağmuru
19 Ağustos Ay ve Mars kavuşması
24 Ağustos- Uranus retrosu giriyor
29 Ağustos- Ay günberisi
Eylül
1 Eylül- Aurigid meteor yağmuru
5 Eylül- Venüs günberisi
9 Eylül Eylül ?-Perseid meteor yağmuru
17 Eylül- Ay ve Mars kavuşumu
23 Eylül- Eylül ekinoksu
27 Eylül- Gündüz Sextantid meteor yağmuru
28 Eylül – Ay günberisi
Ekim
5 Ekim - Ay ve Satürn kavuşumu
6 Ekim- Merkür günberisi
8 Ekim- Ekim Camelopardalid meteor yağmuru
9- Ekim Ejderha göktaşı yağmuru
10 Ekim Güney Taurid meteor yağmuru
11 Ekim ?-Aurigid meteor yağmuru
18 Ekim ?-Geminid meteor yağmuru
21 Ekim- Orionid meteor yağmuru
23 Ekim Satürn retrosu sona eriyor
27 Ekim- Ay günberisi
30 Ekim- Mars retrosu bitiyor
Kasım
8 Kasım-Tam Ay tutulması
11 Kasım-Mars ve Ay kavuşması
12 Kasım- Kuzey Taurid meteor yağmuru
18 Kasım-Leonid Meteor yağmuru
24 Kasım-Jüpiter Retro hareketinin bitmesi
Aralık
2 Aralık - Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacak, Meteor yağmuru
4 Aralık - Neptün retrosu son buluyor
5 Aralık -Uranüs'ün Ay Tutulması
8 Aralık - Ay ve Mars'ın buluşması
22 Aralık- Aralık Gündönümü
23- Ay Günberisi
26 Aralık- Venüs'te Gündönümü, Ay ve Venüs'ün kavuşumu
29 Aralık- Ay ve Satürn kavuşumu
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ÖNÜMÜZDEKİ KIRK YILIN UZAY STRATEJİLERİ HAZIR
Son Dakika › Teknoloji › 022'nin Her Ayında Gökyüzünde Aksiyon Olacak! - Son Dakika