Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Baş Belası
03:05 Kalp Yarası
05:35 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca Trakya'da
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:10 Şans Kapıyı Çalınca
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika