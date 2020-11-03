03 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Geçmiş Günler

01:30 Kong: Kafatası Adası

02:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:35 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

04:45 Gelinim Mutfakta

05:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yanımda Kal

20:00 Hekimoğlu

22:15 Yanımda Kal