03 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 6 Kişi
01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Hasret
14:00 Son Hıçkırık
16:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:45 Buz Depremi