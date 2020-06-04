04 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
01:30 Çilek Kokusu
02:30 Çilek Kokusu
03:50 Benim Tatlı Yalanım
04:05 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Güzel Köylü
05:20 Köşeyi Dönen Adam
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:15 Benim Tatlı Yalanım
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:30 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ketenpere
20:00 Kolpaçino: Bomba
22:00 Soğuk Savaş
22:30 İşler Güçler