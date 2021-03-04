Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Tövbeler Olsun
00:15 En Uzun Gece Fırtına Murat
02:05 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:15 En Uzun Gece Fırtına Murat
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Deliler Fatih'in Fermanı
20:00 Tövbeler Olsun
22:50 3'te 3
23:35 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika