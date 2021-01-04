04 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

13:00 Spor Bülteni

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Gündem Futbol

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Giresunspor - Tuzlaspor A.Ş.

15:55 Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.

18:55 Adana Demirspor - Menemenspor

21:00 Stadyum