Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Gündem Futbol
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Tuzlaspor A.Ş.
15:55 Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.
18:55 Adana Demirspor - Menemenspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika