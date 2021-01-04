Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:45 Benim Adım Melek
03:05 Diriliş Ertuğrul
05:00 Şehirden Uzakta
05:15 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
07:00 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:05 Diriliş Ertuğrul
11:00 Gönül Dağı
11:00 Kalk Gidelim
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:10 Bizim Köyün Şarkısı
15:55 Acemi Anneler
16:30 Tozkoparan İskender
17:15 Seksenler
17:45 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika