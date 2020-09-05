05 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:45 Kardeş Payı

01:50 Kırgın Çiçekler

02:25 Kırgın Çiçekler

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

05:55 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Küçülen Hayatlar

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:25 Şans Kapıyı Çalınca

13:00 Gün Ortası

13:25 Gençliğim Eyvah

14:00 Beni Bırakma

16:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

16:20 Esra Erol'da

18:20 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

20:00 Transformers 5: Son Şövalye

22:20 Küçülen Hayatlar

22:50 Karanlık Sular