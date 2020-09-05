Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kardeş Payı
01:50 Kırgın Çiçekler
02:25 Kırgın Çiçekler
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
05:55 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Küçülen Hayatlar
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:25 Şans Kapıyı Çalınca
13:00 Gün Ortası
13:25 Gençliğim Eyvah
14:00 Beni Bırakma
16:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
16:20 Esra Erol'da
18:20 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
20:00 Transformers 5: Son Şövalye
22:20 Küçülen Hayatlar
22:50 Karanlık Sular
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika