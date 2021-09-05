05 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Seven Ne Yapmaz

04:00 Kaçak Gelinler

05:45 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Star Market

11:45 Bir Demet Tiyatro

13:45 Boşver Arkadaş

15:15 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele

22:15 Vizontele