05 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

05 Eylül 2021 Star Yayın Akışı
05.09.2021 06:42
05 Eylül 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Seven Ne Yapmaz
04:00 Kaçak Gelinler
05:45 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Star Market
11:45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Boşver Arkadaş
15:15 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele
22:15 Vizontele
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